Trump, reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmek için yeni kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ”ABD'de 51 yıldır ilk kez ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik bir adım atıldığını ancak bu düzenlemelerin henüz istenilen boyutlarda olmadığını açıkladı.

Trump, amaçlarının ABD deki diğer ülkelere göre yüksek ilaç fiyatları arasındaki uçurumu daraltmak olduğunu, kongrenin ilaç fiyatlarının düşürülmesi için uzun yıllardır çalıştığını ancak bugüne kadar somut bir sonuç alınamadığını belirterek "Uzun zamandır üzerinde çalışılan bu proje de artık ben daha fazla beklemek istemiyorum. Bu nedenle de ilaç fiyatlarını büyük miktarda düşürecek 4 ayrı kararnameyi imzalıyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı birinci kararname kapsamında penisilin fiyatlarını düşüreceklerini, ikinci kararname ile ilaç toptancıları ve eczanelerin reçeteli ilaçları Kanada ve diğer ülkelerden ithal etme imkanı tanıyacaklarını, üçüncü kararnamenin ise ilaç simsarlarının önlenmesine yönelik olacağını, dördüncü kararnameyle reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Trump, ”İlaç piyasalarındaki simsarlar için, hiç kimse bu adamların ya da kadınların kim olduğunu bilmiyor. Onların kim olduğu hakkında kimsenin bir fikri yok. Belki de bunlar ilaç firmalarından bile daha çok para kazanıyorlar” dedi. Trump, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının da bir yandan ülkede belirgin bir şekilde sürdüğünü, şu anda en önemli önceliklerinin bu virüse karşı bir aşı geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Hasan Çelik

