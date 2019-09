ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşeceğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Trump sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, “Sahte haberler, İran'la “şartsız” görüşmek istediğimi söylüyor. Bu her zamanki gibi yanlış bir açıklamadır” dedi. ABD medyasında, Trump'ın Ruhani ile New York'ta ön şartsız görüşmek istediği öne sürülmüştü.

Hasan Çelik