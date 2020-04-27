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Trump, Sağlık Bakanı Azar'ın görevden alınacağı iddialarını yalanladı

Trump, Sağlık Bakanı Azar'ın görevden alınacağı iddialarını yalanladı
Trump, Sağlık Bakanı Azar'ın görevden alınacağı iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ı görevden alacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yavaşlamaması ve ABD yönetimine yönelik tepkiler olduğuna dair haberlerin yayılması üzerine ABD Başkanı Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ı görevden almayı düşündüğü iddia edilmişti. Trump, basında çıkan iddialara sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Söz konusu iddiaları yalanlayan Trump, "Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ın görevden alınacağı yalan haber. Medya bunu biliyor. Fakat kargaşa ve kaos çıkarmak için uğraşıyorlar. Sormak için asla aramadılar bile. Alex, mükemmel bir iş çıkartıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı ve gereksiz masraflar yaptığı gerekçesiyle eleştirilen ilk Sağlık Bakanı olan Tom Price'ı Eylül 2017'de istifasını isteyerek görevden almıştı.

Hasan Çelik
 

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