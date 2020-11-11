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Trump seçim gecesinden sonra ilk kez kamera karşısında

Trump seçim gecesinden sonra ilk kez kamera karşısında
Trump seçim gecesinden sonra ilk kez kamera karşısında

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti.

Trump seçim gecesinden sonra ilk kez kamera karşısında - Tıkla İzle

ABD'nin görevdeki Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez halka açık olan ve canlı yayınlanan bir programa katıldı. Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti. Trump'a eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de eşlik etti. Törende saygı duruşunun ardından kalıntıları tespit edilmemiş hayatını kaybeden ABD askerlerine adanmış bir anıt olan Meçhul Asker Mezarına çelenk konuldu.

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