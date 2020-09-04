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Trump, Sırbistan'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı

Trump, Sırbistan'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı
Trump, Sırbistan'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini başkent Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını duyurdu.

ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yaptığı arabuluculuk sonrası yeni adımlar atmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'ye ağırlayarak, iki ülke arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına destek verdi. Başkan Trump imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu. Trump, ayrıca Kosova'nın da İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından memnun olduğunu ifade ederek, “Arkadaşım Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Netanyahu, ayrıca “Arkadaşım Başkan Trump'a da bu başarıya katkılarından dolayı teşekkür ederim. Daha fazla Avrupa ülkesinin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Netanyahu, büyükelçiliğin taşınmasının İsrail'in diplomatik ilişkilerini güçlendirdiğini ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması konusunda başka bir başarı olduğuna vurgu yaptı. Sırbistan, Kudüs'e büyükelçilik taşıyan ilk Avrupa ülkesi olacak.

Jeries Bassier
 

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