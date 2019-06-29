Trump: 'Türkiye'ye karşı adil olmak lazım'

Donald Trump, Türkiye'nin Obama yönetimi sırasında ABD'den patriot füzeleri almak isteğini ancak Türkiye'ye Patriot füzelerinin satılmasına izin verilmediğini hatırlatarak Türkiye'nin de Rusya'dan S-400 füzeleri aldığını söyledi. Türkiye'ye karşı adil olmak gerektiğini belirten Trump, “Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasından sonra ABD'nin şimdi sana Patriot füzeleri satalım, sen bu anlaşmadan vaz geç diyor. Türkiye S-400 füze sistemini almış parasını ödemiş. S-400 füzeleri almadan önce F-35 savaş uçakları için katılımda bulunmuş ve 100 savaş uçağı almak için önemli bir meblağ yapmış” dedi.

Erdoğan'ın sert bir adam olduğunu da söyleyen Trump “Ancak kendisiyle anlaşıyorum. Bu konu biraz karışık. F-35 savaş uçakları ile S-400 füzelerinin uyuşmayacağı, S-400 füze sisteminin F-35 savaş uçakları ile ilgili bilgilerin Rusya'ya aktaracağı söyleniyor. Türkiye S-400 füze sistemini almadan önce F-35 projesine dahil olmuş” dedi.

Donald Trump, “Bana ‘Sen Türkiye yanlısın. Türkiye'yi seviyorsun' diyorlar. Evet Erdoğan sert adam ancak onunla anlaşıyorum. Erdoğan'a Obama'ya vermediği Rahip Bronsan'ı verdi. Türkiye DAEŞ'a kaşı büyük mücadele verdi. Suriye Sınırında 55 bin asker bulundurmak zorunda. Güçlü bir ordusu var. Ve NATO üyesi” dedi.

Trump'tan tarihi açıklamalar: “Erdoğan çok çetin biri''



ABD Başkanı Donald Trump, Osaka'da düzenlediği basın toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. S-400 gerilimi ve Türkiye ile ilgili konuşan Trump, “Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler S-400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi” dedi.

Trump, bu durumun iyi olmadığını düşündüğünü belirterek, “Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki ‘Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız' Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane ve daha da almak istiyorlar. Şimdi parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Çok çetin biri” ifadesini kullanan Donald Trump, şunları söyledi:

“Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi. Kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum”