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Trump: 'Twitter artık akıllı ellerde'

Trump: 'Twitter artık akıllı ellerde'
Trump: 'Twitter artık akıllı ellerde'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı açıklamada, "Twitter artık akıllı ellerde" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Trump, Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini söyleyerek, "Twitter'ın şimdi artık daha akıllı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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