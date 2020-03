Trump, USNS Comfort hastane gemisini New York'a yolcu etti

Korona virüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD, tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Norfolk deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Comfort hastane gemisini New York kentine gönderdi.

ABD'de korona virüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. ABD'nin korona virüs salgınında merkez üssü haline gelen New York kentinde ölü ve vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Trump, hastanelerin yükünü azaltmak maksadıyla New York eyaletine gönderdiği USNS Comfort hastane gemisinin, korona virüs hastası olmayan ve hastanelerde tedavi altında olan normal hastaların tedavisini üstleneceğini açıkladı.

Trump, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya'nın Los Angeles kentine bir diğer USNS Comfort hastane gemisini ise New York'a göndereceğini açıklamıştı. USNS Comfort'un bin yatak kapasitesi, bin 200 sağlık personeli, 12 adet tam donanımlı ameliyathane, laboratuvar tesisi ve oksijen üreten tesisler bulunuyor. Comfort'un 30 Mart'ta New York'ta olması bekleniliyor.

TRUMP, 19 GÜN SONRA İLK KES BEYAZ SARAY'IN DIŞINA ÇIKTI

Trump, 73 yaşında olması nedeniyle korona virüs salgını için yüksek riskli bir kategoride olduğu için ilk kez Beyaz Saray'dan dışarı çıktı. 9 Mart'tan bu yana Beyaz Saray'dan dışarı çıkmayan Trump, 19 gün sonra ilk kez Virginya eyaletinde deniz üssünde USNS Comfort hastane gemisinin New York'a gidişi için düzenlenen törene katıldı. Trump, Virginya eyaletindeki Norfolk deniz üssüne hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerini zorunlu karantina altına alabileceklerini söyledi.

Trump, birçok eyaletin salgından etkilenmiş durumda olduğunu, bu sebeple bazı önlemler düşündüklerini ifade etti. Trump, İnsanlar New York'un karantinaya alınmasını istediklerini dile getirirken, bunu yapmak zorunda olmadıklarını ifade etti. Trump, öte yandan bugün New York, New Jersey ve Connecticut'ın bazı bölümlerini iki hafta zorunlu karantina uygulana bileceğini belirtirken, New York eyalet Valisi Andrew Cuomo ile görüştükten sonra daha detaylı adımlar atılabileceğini ifade etti.

ABD'de toplam korona virüs vakası 120 bin 76'ya, hayatını kaybedenler ise bin 993'e ulaştı.

Hasan Çelik