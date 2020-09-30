Trump ve Biden'ın ilk düellosu çekişmeli geçti

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden ilk canlı televizyon tartışmasında kozlarını paylaştı. Tartışma sırasında adaylar birbirinin sözlerini sık sık keserken, moderatör Chris Wallace tarafından uyarıldılar.

Trump'ın seçim öncesi Yüksek Mahkemeye yargıç adayı göstermesiyle başlayan tartışmada, Trump Amy Coney Barrett'ın harika bir yargıç olacağını söyledi. Biden ise, “Tehlike şurada, başkanın da belirttiği gibi kendisi aslında Obamacare'den kurtulmak istiyor. Sağlık sigortasını yok etmeye çalışıyor. Şimdi anayasa mahkemesi de bunu yapmaya çalışıyor. Bu da 20 milyon kişiyi sağlık sigortası hakkından mahkum bırakacak. Gösterdiği aday son derece iyi gözüküyor. Şunu belirtiyor sağlık sistemi anayasal değildir diyor. Dolayısıyla burada bir tehlike var. Hamilelerin çok daha fazla ödeme yapması gerekecek. Benim önerim şu, bizim sağlık sigortasını genişletmemiz gerekiyor. Zaten 23 meslektaşımla bunu konuştuk. Benim önerim altında özel sağlık sigortaları devam edecek” dedi.

Chris Wallace başkan adaylarına ABD'de 7 milyondan fazla korona virüs vak'ası görüldüğünü ve 200 binden fazla can kaybı olduğunu hatırlatarak, korona virüsle mücadeledeki planlarını sordu. “Başkanın herhangi bir planı yok” ifadelerini kullanan Biden, “Şubat ayında bu krizin ne kadar ciddi olacağını biliyordu. Peki ne yaptı? İnsanları uyarmak yerine harekete geçmedi. Halkı paniğe sürüklemek istemedi. Aslında kendisi paniklemişti. Bize neyi söyledi? Ne kadar iyi iş çıkardığını söyledi. Peki o dönemde ne yaptı? Sürekli bekledi. Kendisinin hala bir planı yok” şeklinde konuştu.

“Eğer sizi dinlemiş olsaydık 200 bin değil milyonlarca kişi ölmüş olacaktı” sözleriyle Biden'a karşı çıkan Trump, “Çin'de, Rusya'da, Hindistan'da kaç kişinin öldüğünü bilmiyorsunuz. Çünkü size gerçek rakamları söylemiyorlar. Ben sınırları kapattığım zaman bana yabancı düşmanı dediniz. Birçok demokrat vali de harika iş yaptığımı söyledi. İnanmıyorsanız kayıtlara bakın. Benim tarafımda olmayan insanlar bile bunu söyledi” dedi.

Trump ekonomi konusunda ise tarihteki en büyük ekonomiyi inşa ettiklerini belirterek, “Çin vebası yüzünden bunu kapattık. 204 bin kişi hayatını kaybetti. Bir kişi bile ölmemeliydi. Bu Çin'in suçuydu. Şuanda 4 ayda 10 milyondan fazla kişi tekrar istihdam gücüne katıldı. Daha önce tarihte görülmemiş bir rekordu. Biden seçilirse ülkeyi kapatacak. Kapanan eyaletleri görün. Eyaletleri açmamız lazım” dedi. Biden ise Trump'a şu sözlerle karşılık verdi;

“Milyoner ve milyarderler onun gibi kişiler son derece iyi götürüyor işlerini. Milyarlarına milyarlar kattılar. Çünkü vergi önerisinden dolayı pazara odaklanıyor. Siz küçük kentlerinizde işlerinize odaklanıyorsunuz. Bu kişi toplam 750 dolar vergi ödedi. Görevi devraldığından beri işsizliği bu kadar arttıran ilk ABD başkanı olacak. İşlerini kaybeden kişiler aslında zaten ön cephede savaşan kişiler.

Şunu söylüyor, ‘İşletmelerimizi açalım' diyor. Neden ekonomiyi açmak istiyor? Neden Amerikan halkına odaklanmak istemiyor. Korona virüs krizi yönetilemeden ABD yönetilemez. Güvenli bir şekilde okulların açılması için çok fazla para gerekiyor. Maskelerin verilmesi gerekiyor. Amerikan halkının ihtiyaçlarını göz ardı ediyor.”

İnsanların okulların açılmasını istediğini söyleyen Trump, “Kimse eyaletlerinin kapalı olmasını istemiyor. New York hayalet kente döndü. İnsanlar iş yerlerinin açık olmasını istiyor” dedi. Biden ise Trump'a “insanlar güvende olmak istiyor” sözleriyle karşılık verdi.

Trump, Moderatör Wallace'ın “750 dolar gelir vergisi ödediğiniz doğru mu bu yıllarda?” sorusuna “Milyonlarca dolar gelir vergisi ödedim. Seçim kuruluna gidin orada 118 sayfalık bir rapor var. Benim sahip olduğum her şey var” sözleriyle yanıt verdi.