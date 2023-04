Trump, yarın hakim karşısına çıkmak üzere New York'a hareket etti

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili suçlanmasının ardından yarın hakim karşısına çıkacak. Florida'daki Palm Beach Uluslararası Havaalanı'na konvoy ile giden Trump, yol kenarında bekleyen destekçilerinin sevgi gösterisi ile New York'a uğurlandı. Trump, üzerinde soyadının yazılı olduğu özel Boeing 757 tipi uçak ile New York'a havalandı. Hakkında ceza davası açılan ilk ABD Başkanı olan Trump'ın New York'taki LaGuardia Havaalanı'na yerel saatle 15.00 civarında inmesi bekleniyor. Trump'ın geceyi New York'taki Trump Towers'ta geçireceği açıklandı. İddianame gizli tutulduğu için Trump hakkındaki suçlamaların niteliği bilinmiyor. Mahkemeye çıkmasının hemen ardından Florida'ya dönmeyi planladığı ifade edilen Trump'ın Florida'da halka açık bir konuşma yapması bekleniyor.

Trump Towers ve mahkemenin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Mahkeme öncesi Trump'ın konaklayacağı Trump Towers ve hakim karşısına çıkacağı mahkeme salonunun bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. New York Belediye Başkanı Eric Adams düzenlediği basın toplantısında, söz konusu mahkeme nedeniyle “belirli, inandırıcı bir tehdit" olmadığını belirterek, New Yorklulara "düzenli faaliyetlerine devam etmeleri” çağrısında bulundu. Trump için New York'a gelmeyi düşünenleri uyaran Adams, "New York bizim evimiz, yersiz öfkenizin oyun alanı değil. ABD'nin en güvenli büyük kentine sahibiz, çünkü New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz" dedi.

“Sus payı” soruşturması

Trump ile cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels, ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ifade etmişti. Daniels, anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels'ın iddialarını yalanlamıştı. Ancak Trump'a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı. Cohen, daha sonra kendisine Trump'ın şirketleri tarafından ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti. Cohen, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "vergi kaçırma" ve "Kongre'ye yalan söyleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 9 federal suçlamayı kabul etmiş, Aralık 2018'de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Federal savcılar, söz konusu dönemde Trump'a yönelik herhangi bir incelemede bulunmazken, Manhattan Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak nitelendirilen soruşturmayı başlatmıştı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.