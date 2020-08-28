Trump yönetimi, 150 milyon hızlı Covid-19 test kiti satın alacak

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Trump yönetiminin ABD'li tıbbi cihaz üreticisi Abbott laboratuvarlarından 750 milyon dolara 150 milyon hızlı korona virüs test kiti satın alacağını duyurdu. Açıklamada, "Trump yönetimi, 15 dakika içinde sonuç veren 150 milyon, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi satın alacağını ve üretileceğini duyurmaktan dolayı memnuniyet duyuyor" denildi.

Trump yönetiminin bu testler için ABD'li tıbbi cihaz üreticisi Abbott firması ile anlaşmaya vardığını ve ABD'deki en savunmasız insanların korunması ve ülkemizin normalleşmeyi sürdürmesi için çok önemli olduğuna vurgu yapılarak, Amerikan halkının işine, çocukların ise okullarına geri dönmesinin sağlanacağı belirtildi.

Covid-19 testinin sonuçlarını 15 dakika içinde verebilen ve 5 dolara satılacak olan taşınabilir testleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'dan da acil olarak kullanım izini alındığı açıklandı. Abbott firmasının sunduğu taşınabilir Covid-19 testinin çalışması için ek bir ekipman gerekmediği ve normal laboratuvar testlerinden daha az bir zamanda burun çubuğu kullanılarak gerçekleştirilip en kısa zamanda sonuç verdiği ifade edildi.

Hasan Çelik