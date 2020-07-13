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Trump yönetiminin 'yabancı öğrenci' kararına karşı 17 eyaletten dava

Trump yönetiminin 'yabancı öğrenci' kararına karşı 17 eyaletten dava
Trump yönetiminin 'yabancı öğrenci' kararına karşı 17 eyaletten dava

ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin yabancı öğrenci kararının iptali için başkent Washington DC ve 17 eyalet tarafından dava açıldı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi geçtiğimiz günlerde, korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yerine online eğitime geçen üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilere yüz yüze eğitim veren okullara geçmesi ya da ülkeyi terk etmesi gerektiği yönünde karar almıştı. Trump yönetimi yabancı öğrencilere vize verilmeyeceğini duyurmuştu. Yabancı öğrenci kararı ülkede büyük tepkilere neden olurken, kararın iptali için başkent Washington DC ve 17 eyalet tarafından dava açıldı.

Öte yandan, ABD'de eğitim veren dünyaca ünlü Harvard ve MIT gibi üniversitelerin de içinde bulunduğu yaklaşık 40 yüksek öğretim kurumu kararın iptali için dava açmıştı.

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