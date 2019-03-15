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Trump'a kötü haber

Trump'a kötü haber
Trump'a kötü haber

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar örmek amacı ile ilan ettiği Ulusal Acil Durum kararının iptalini ön gören tasarıyı oyladı. Oylamada Senato kararın iptal edilmesi yönünde karar aldı.

Cumhuriyetçi Parti'den 12 senatörün Trump'ın kararına karşı oy kullanması ise dikkat çekti. 

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek amacı ile aldığı Ulusal Acil Durum Kararı'nın iptali için senatoya sunulan tasarı üzerine oylama gerçekleştirdi.

Yapılan oylamada 12 Cumhuriyetçi senatör Demokratlara destek vererek Trump'ın kararına karşı oy kullandı. Yapılan oylamada kararın durdurulması için 59 evet oyu kullanılırken 41 hayır oyu kullanıldı. Böylelikle Ulusal Acil Durum kararının iptal edilmesinin önü açılmış oldu.  

Hasan Çelik

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