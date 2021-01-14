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Trump'a sosyal medyadan bir darbe daha

Trump'a sosyal medyadan bir darbe daha
Trump'a sosyal medyadan bir darbe daha

ABD kongre binasına yönelik baskının sorumlusu olarak görülen ABD Başkanı Donald Trump’ın Snapchat hesabının kapatılacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medyadan bir darbe daha geldi. ABD'de Kongre baskınının sorumlusu olarak görülen Trump; Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube platformlarının ardından Snapchat'ten de engellendi.

Sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın hesabını kapatacağını duyurdu. Sosyal medya platformu tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta, Başkan Donald Trump'ın hesabını askıya alma kararımızı açıklamıştık. Bu kararın uzun dönemde de geçerli olması Snapchat toplumu için en iyi adım olur. Kamu güvenliği adına ve yanlış bilgilerin, nefret söyleminin, şiddete teşvikin yayılmasını önlemek için Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapatmaya karar verdik” ifadesi kullanıldı.

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