Trump'ın 1985-1994 yılları arasındaki zararı 1.17 milyar dolar

The New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannameleri, 1980'lerin ortasından 1990'lara kadar çok fazla para kaybettiğini gösteriyor. Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, 10 yıllık dönemin 8'inde Trump hiçbir şekilde gelir vergisi ödemedi.

The New York Times tarafından elde edilen gelir vergisi kayıtlarında Trump'ın belgeleri neden gizli tutmaya çalıştığı ifade edilirken gazetenin ortaya çıkardığı ayrıntılı bilgilerden sonra çok daha net şekilde anlaşıldığı bildirildi. Ortaya çıkarılan dokümanlarda, 1985-1994 yılları arasında Trump'ın yılda on milyonlarca dolar kaybettiği ve on yıl boyunca toplam zararının 1,17 milyar dolara yükseldiği görülüyor.

Haberde, Trump'ın zararları çoğunlukla binalarındaki kumarhaneler, oteller ve perakende daire alanlarındaki işlerinden kaynaklandığı bildirildi. Aynı haberde bu süre zarfında meydana gelen zararlar yüzünden Trump'ın o dönemde neredeyse tüm Amerikan vergi mükelleflerinden daha fazla para kaybettiğini ortaya koydu.

Başkanın avukatı ise The New York Times'a verilen vergi bilgilerinin gözle görülür derecede yanlış olduğunu iddia etti. Başkanın avukatı, gazetenin, başkanın vergi iadeleri ve işiyle ilgili 30 yıl önceki beyanlarını yayınlamasının çok yanlış olduğunu söyledi.

Serkan Bayar