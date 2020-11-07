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Trump'ın avukatı Rudy Giuliani: 'Pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacağız'

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani: 'Pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacağız'
Trump'ın avukatı Rudy Giuliani: 'Pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacağız'

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, seçim sonuçları ile ilgili Pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yapılan sahtekarlıklarla ilgili dava açacaklarını belirtti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Demokratların adayı Joe Biden olmasının ardından Cumhuriyetçi Parti'nin avukatları harekete geçti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani Philadelphia'da basın toplantısı düzenledi.

Giuliani, Pennsylvania ve diğer eyaletlerde yaşanan seçim sahtekarlıklarının çok üzücü olduğunu savunarak, “Arkamda bulunan 40 seçim gözlemcisinin yasal hakları ihlal edilerek, seçimleri izlemelerine izin verilmedi” dedi. “Eğer saklanacak bir şey yok ise bu neden yapılır?” sorusunu yönelten Giuliani, “Philedelphia'da geçmişte kanıtlanmış oy sahtekarlığı gerçekleşti. Mahkeme kararı ile gözlemcilerin 1,5 metreye kadar oy sayanlara yaklaşması kararı alındı ve onlar da oy sayanları 1,5 metre daha geri çekti” ifadelerini kullandı. Giuliani, “Oylar hiçbir Cumhuriyetçi tarafından görülmedi” dedi.

Georgia, Michigan, Kuzey Carolina'da da aynı durum ile karşılaştıklarını belirten Giuliani, Pazartesiden itibaren Pennsylvania'da ve diğer eyaletlerde bu seçimlerde gerçekleşen problemler ve sahtekârlıklar sebebi ile davalar açacaklarını belirtti.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

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