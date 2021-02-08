Trump'ın avukatlarından azil yargılaması için 'siyasi tiyatro' benzetmesi

ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Kongre baskınından sorumlu tutulan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması yarın Senato'da başlıyor. ABD tarihinde ikinci kez hakkında azil yargılaması yapılan ilk başkan olan Trump'ın yarından itibaren Senato Genel Kurulu'ndaki yargılamasına başlanacak. Azil davasına sayılı saatler kalırken, Trump'ın avukatları dava hakkında 75 sayfalık bir brifing yayınladı. Demokrat milletvekillerini eleştiren avukatlar, yayınladıkları brifingde Demokratların söylediklerinin "anayasaya aykırı" olduğunu ifade ederek, yargılamayı "siyasi tiyatro" olarak nitelendirdi. Avukatlar, Trump'ın azil davasının reddedilmesini talep ederek, "Son 4 yıl içinde ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Donald J. Trump'ı azil etmek için en az 9 adet karar sundular. Her biri diğerinden daha tuhaf suçlamalar içeriyor" dedi.

“Trump Geçimsizlik Sendromu'nun' şimdiye kadar kırılması gerekirdi”

Trump'ın avukatları, "Demokratların Trump'a karşı ateşli bir nefreti olduğunu düşünmek mazur görülebilirdi ve artık başkan olmadığı göz önüne alındığında, 'Trump Geçimsizlik Sendromu'nun' şimdiye kadar kırılması gerekirdi. Yine de ABD Senatosu, bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde ikinci kez azil mahkemesi olarak oturmaya hazırlanıyor. Fakat bu sefer eski bir başkan olan sivil bir vatandaş için" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın mitingi bir ayaklanmaya ve isyana teşvik içermiyor"

Demokratları 6 Ocak'ta yaşanan olaylar hakkındaki gerçekleri "saptırmakla" suçlayan brifingde, Trump'ın o gün başkent Washington DC'deki destekçilerinin önünde gerçekleştirdiği mitinginin "bir ayaklanmaya, isyana ve suç eylemine herhangi bir atıf veya teşvik içermediğini, herhangi bir fiziksel şiddet eylemi de içermediği" iddia edildi. Brifingde ayrıca Demokrat Meclis üyelerinin yaşanan isyanla ilgili herhangi bir soruşturmaya başlamadan önce Trump aleyhine azil kararını hazırladıkları ve bunu kamuoyuna açık olarak kabul ettikleri iddia edildi.