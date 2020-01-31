Trump'ın azil yargılaması sürerken ABD'den Ukrayna'ya ilk ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e iniş yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna bugün ABD'li dostunu karşılıyor. Rusya'nın agresifliği karşısında her zaman yanımızda oldu” ifadelerini kullandı. Bu ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci devam ederken ABD tarafından Ukrayna'ya yapılan ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor. Pompeo ve Ukrayna hükümetinin ülkede yapılacak olan sosyal, ekonomik, altyapı gibi reformları masaya yatıracağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodımır Zelenskıy'yi arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti.

Demokratlar bu iddia üzerine Trump'ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı.

Bekir Keskin



