Trump'ın bazı resmi belgeleri Beyaz Saray'da tuvalete attığı iddia edildi

New York Times gazetesinden Maggie Haberman'ın yazdığı, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, "Güven Adamı: Donald Trump'ın doğuşu ve Amerika'nın çöküşü" adlı kitap bugün okuyucuyla buluşuyor. Trump'ın yönetimde olduğu döneme dair dikkat çekici detayların paylaşıldığı kitapta, Trump'ın Beyaz Saray konutundaki personelinin tuvalette resmi belgeler olduğuna inanılan kağıt parçaları bulduğu belirtildi.

Haberman'ın kitabına göre, Beyaz Saray konutundaki personelin düzenli aralıklarla tuvaleti tıkayan kağıt tomarları keşfettiği ve Trump'ın bu kağıtları tuvalete atarak sifonu çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Geçtiğimiz aylarda eski Başkan Trump'ın Florida'da yer alan Mar-a Lago'daki malikanesine FBI ajanları tarafından baskın düzenlenmişti. Başkanlık Kayıtlar Yasasına aykırı olarak resmi belgeleri yok etmeye çalıştığı ortaya çıkan Trump hakkında soruşturma açılmıştı.

Komplo teorileri nedeniyle avukatlarına güvenmedi

Kitapta, Trump'ın 2020 seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın kazanmasının hemen ardından eski New York Belediye Başkanı ve kişisel avukatı olan Rudy Giuliani'yi aradığı belirtildi. Trump'ın Giuliani'ye, “Rudy yetki sende, çılgınca işlerde dahil olarak istediğin her şeyi yapabilirsin, umurumda değil” dediği öne sürüldü.

Kitapta, Trump, Giuliani'ye "Benim avukatlarım berbat" şeklinde şikayette bulunduğu ifade edilerek, Trump'ın komplo teorilerine kendini kaptırdığı, danışmanları ve avukatlarına güvenmediği ortaya koyuldu.

Kızı ve damadını işten kovacaktı

Kitapta ayrıca, Trump'ın, Beyaz Saray'da görev yaptığı sırada başdanışmanları olan kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'ı Twitter üzerinden işten çıkarmak üzere olduğu aktarılarak, Trump'ın damadı Kushner'i küçümsediği ve onunla alay ettiği de ileri sürüldü. Trump'ın kızı ve damadını işten çıkarma hareketi, Beyaz Saray'da dönemin Özel Kalem Müdürü olan John Kelly tarafından engellenmişti.

Covid-19'a yakalandığında ölümden korktu

Haberman'ı kitabında, Trump'ın Ekim 2020'de Covid-19 virüsüne yakalandığı dönemde ölüm korkusuna kapıldığı aktarıldı. Kitapta, Trump'ın Covid-19 nedeniyle imajını ve siyasi motivasyonlarını olumsuz etkilediğinden endişe ettiği için çevresindeki yardımcılardan maskelerini çıkarmalarını istediği belirtildi.

Aylin Albayrak

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