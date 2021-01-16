Trump'ın, Biden göreve başlamadan Washington'dan ayrılacağı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini yeni Başkan Joe Biden'a devretmesine günler kala bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Trump, Biden'ın 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin töreninden bir gün önce başkent Washington'dan ayrılacak. Kimliğini gizli tutmak isteyen kişi, Trump'ın Ortak Üs Andrews'te düzenlenecek bir törenle gönderileceğini belirterek; törenin kırmızı halı ve askeri bando da dahil ayrıntılı bir şekilde planlandığını öne sürdü. Trump, daha önce Biden'in yemin törenine katılmayacağını duyurmuştu. Başkan Yardımcısı Mike Pence ise törene katılacağı söylemişti.