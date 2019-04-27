Trump'ın BM Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekilme kararına tepki

Indianapolis'te düzenlenen Ulusal Silah Birliği (NRA) toplantısında konuşan Donald Trump, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmasının ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi sosyal medya hesabından Trump'ın kararını eleştirdi. Pelosi, "ABD'yi silah kontrol anlaşmasından çekmek ulusal güvenliğimizi riske etmek ve dünyayı daha tehlikeli bir yer yapmak" diyerek Trump'ı NRA'dan alkış almak için tehlikeli ve utanç verici hareket etmekle suçladı.

Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli üyesi Demokrat Bob Menendez ise yaptığı açıklamada ABD'nin anlaşmadan çekilmesini "Kötü amaçlı silah değişiminde yaptığımızı azıcık ilerleme konusunda saati geri almak" olarak nitelendirdi ve kararı Cumhuriyetçilerin NRA korkusu yüzünden alındığını söyledi.

Obama döneminde anlaşmanın mimarlarından olan Thomas Countryman ise Trump'ın kararıyla ilgili "Başkan'ın bugünkü hareketi dünyayı daha az güvenli yapacak yanlış bir harekettir" dedi.

Trump, ABD'nin uluslararası silah anlaşmasından çekileceğini duyurarak anlaşmayı iptal eden kararı imzaladı. Trump, “Kötü şekilde yanlış yönlendirilmiş” bir anlaşma olarak nitelendirdiği Birleşmiş Milletler Silah Ticareti Anlaşması'nın karşısında olduğunu belirtti. Tanklardan, konvansiyonel silahlara, küçük silahlardan savaş uçaklarına tüm silahların ticaretini kontrol eden anlaşma 2013 yılında o dönem ABD başkanlığı görevini sürdüren Barack Obama tarafından imzalanmış ancak ABD Senatosu tarafından hiçbir zaman tasdik edilmemişti.

ABD'de özellikle NRA gibi kişisel silahlanma savunucuları anlaşmanın kişisel silahlanmaya da sınırlama getirmesi riskinden dolayı karşı çıkıyor. Trump da yaptığı konuşmada "Asla yabancı bürokratların ikinci anayasa hakkımızı engellemesine izin vermeyiz" dedi. Oysa ABD'de hiçbir uluslararası anlaşma ABD anayasası tarafından verilen hakların engellenmesini sağlayamıyor.



Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

