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Trump'ın damadı Kushner ve Ürdün Kralı II. Abdullah ‘Filistin'i görüştü

Trump'ın damadı Kushner ve Ürdün Kralı II. Abdullah ‘Filistin'i görüştü
Trump'ın damadı Kushner ve Ürdün Kralı II. Abdullah ‘Filistin'i görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ve Ürdün Kralı II. Abdullah başkent Amman’da ABD’nin Filistin-İsrail barışı için planladığı proje üzerine görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner düzenlediği bölgesel tur kapsamında Ürdün'in başkenti Amman'da Kralı II. Abdullah ile görüştü. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin ve Amerikalı müzakereci Jason Greenblatt'in de yer aldığı görüşmede tarafların İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışma üzerine görüştükleri kaydedildi. Bu çatışmanın sonlanması için yürütülen çabaları değerlendiren Ürdün Kralı ve Kushner ayrıca ABD'nin Filistin-İsrail barışı için planladığı projeyi de ele aldı.  

Raed Mah'D Khalil Subaih

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