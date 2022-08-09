Trump'ın destekçilerinden FBI operasyonuna tepki

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletine bağlı Palm Beach'teki evinin FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranmasının yankıları sürüyor. Trump'ın destekçileri, arama haberlerinin yayılmasıyla birlikte Palm Beach'teki evin karşısında toplandı.

2020 yılındaki başkanlık seçimi kampanyasında kullanılan "Trump" yazılı bayrakları taşıyan ve seçim sürecinde kullanılan "Make America Great Again" sloganının yer aldığı şapkaları takan göstericiler, evin bulunduğu cadde üzerinde onlarca araçla konvoy oluşturdu. Operasyona tepki gösteren Trump destekçileri, Trump lehine tezahürat yaptı.

Gizli belgeleri ikametgahına getirip getirmediği araştırılıyor

Operasyona tepki gösteren Trump, yaptığı açıklamada ekiplerin evindeki bir kasayı da açtığını iddia ederek, “Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir. Kasama bile girdiler. Ülkemiz için karanlık zamanlar. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmemişti” ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın arama sırasında New York'ta olduğu belirtildi. Operasyonun ise Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturmayla ilgili olduğu aktarıldı. ABD Adalet Bakanlığının 2022 yılının başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutudaki belgelerden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı öne sürüldü.

Trump'ın “baskın” olarak adlandırdığı ve "büyük bir FBI ajanı grubunu" içerdiğini söylediği arama hakkında resmi makamlardan ise açıklama gelmedi.