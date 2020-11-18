Trump'ın ekibinden Wisconsin'de kısmi yeniden sayım talebi

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden mevcut Başkan Donald Trump seçim sonuçlarını lehine çevirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, usulsüzlük olduğu iddiasıyla dava açılan eyaletlerden Wisconsin'de oyların kısmen yeniden sayılmasının talep edildiği duyuruldu. Eyaletin Milwaukee ve Dane ilçelerinde yeniden sayımın maliyetini karşılamak amacıyla 3 milyon doların eyalete aktarıldığı ifade edildi.

Eyalet çapında yeniden sayımın maliyeti ise 7.9 milyon dolar olarak açıklandı. Wisconsin yasalarına göre Trump, eyalet çapında yeniden sayım talep etme hakkına sahip. Çünkü Biden ile arasında oy farkı yüzde 1'in altında. Ancak Trump'ın kampanyasının öncelikle 7.9 milyon dolarlık yeniden sayım masraflarını karşılaması gerekiyor.

Trump'ın Biden'ın zaferini tersine çevirebilmesi için en az 3 eyaletteki seçim sonuçlarını lehine çevirmesi gerekiyor. Biden 12 bin oy farkla Wisconsin'i kazanırken, Trump'tan 14 bin oy önde olduğu Georgia eyaletinde de şu anda yeniden sayım yapılıyor. Seçimlerde 306 delegeyi hanesine yazdıran Biden, Wisconsin'de Trump'tan 20 binden fazla oy almıştı.

Trump ise seçimlerde 232 delegeye ulaşabilmişti. ABD'de 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor.