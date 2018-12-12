Trump'ın eski avukatı Cohen'e 3 yıl hapis

ABD Başkanı Donal Trump'ın eski özel avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkileri olan kadınlara verdiği susma parası ve Kongreye yalan söylemesi sebebiyle 3 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Michael Cohen, geçtiğimiz Ağustos ayında erotik film yıldızı ve model Karen McDougal'a 2016 Başkanlık Seçimlerinde müvekkilini korumak için 6 basamaklı para vermekten suçlu bulunmuştu. ABD Başkanı Trump'ın ilişkileri olan kadınlara susma parası veren ve Kongreye yalan söyleyen Cohen, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Trump, Salı günü bir haber ajansına yaptığı açıklamada, 2016 yılandaki seçim kampanyası sırasında söz konusu kadınlara yaptığı ödeminin kampanyanın finans kurallarını ihlal etmediğini belirterek, Başkanlıktan alınması için inceleme başlatılmasından endişesi bulunmadığını ifade etmişti.