Trump'ın eski avukatı suçlarını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in mahkemesi New York'ta sürpriz bir şekilde görüldü. Mahkeme esnasında Özel Savcı Robert Mueller'in ekibinden bir savcı da hazır bulundu. Cohen, Moskova'da Trump Towers inşa etme planıyla ilgili olarak Rusya'da yürütülen çalışmalar konusunda 2017 yılında ABD Senatosu Seçim Komitesi'ne karşı verdiği beyanların doğru olmadığını itiraf etti.

Konu üzerine açıklama yapan Trump ise eski avukatının yalan söylediğini ifade etti. Cohen'in zayıf bir karakteri olduğunu belirten Trump, “Michael Cohen yalan söylüyor ve benimle alakası olmayan şeylerle ilgili olarak cezasını azaltmaya çalışıyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2016'da sosyal medya üzerinde “Kayıt için söylüyorum. Rusya'da SIFIR yatırımım var” demişti.

Trump'ın başkanlık kampanyasını yürüttüğü sırada Cohen, Trump'ın Rusya'daki yatırımlarından sorumlu kişiydi. Cohen, daha önce de 2015 yılında başlayan projenin Ocak 2016'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazdığını ancak bir cevap alınamamasından sonra aynı ay durduğunu söylemişti. Savcılığın iddianamesine göre gerçekte ise Cohen mektubuna cevap almış ve bir Rus yetkili ile projenin finansmanı ve inşaat alanı ile ilgili 20 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Savcılık iddianamesinde yer alan bir başka iddia ise Cohen'in 2016 yazında projede çalışan Rusya doğumlu Felix Sater ile görüşmesi oldu. İddianameye göre Haziran 2016 tarihinde Sater Cohen'i St. Petersburg'da gerçekleşecek ekonomi toplantısına davet etti ve onu Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile tanıştırabileceğini söyledi.

Mahkemeye savcılık tarafından sunulan dokuz sayfalık iddianamede, Trump'ın Cohen tarafından konu hakkında üç defadan fazla bilgilendirildiği bilgisi de yer alıyor.