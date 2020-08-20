İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı
Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, ABD-Meksika sınırına inşa edilen duvar için yapılan "We build the wall" (Duvar inşa ediyoruz) kampanyasına bağış yapan vatandaşları dolandırdığı iddiası ile gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bannon ve beraberindeki Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea'nin duvar kampanyasına bağış yapan yüzbinlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilirken, kampanya ile yaklaşık 25 milyon Dolar bağış toplandığı ifade edildi. Bakanlık, Bannon'un kişisel harcamaları için yapılan bağış paralarında yaklaşık 1 milyon dolar harcadığını öne sürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.