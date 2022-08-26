Trump'ın evinde 184 gizli belge bulundu

ABD Adalet Bakanlığı, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'da yer alan mülkünün FBI ajanları tarafından aranmasının emredildiği yeminli ifadeyle ilgili belgelerin düzenlenmiş halini kamuoyuyla paylaştı. Trump'ın evinde bulunan 15 kutuda yapılan ön incelemelerin detaylarının belirtildiği belgelerde, "16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında FBI ajanları, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) verilen 15 kutunun ön incelemesini gerçekleştirdi. Şu ana kadar 15 kutunun 14'ünde sınıflandırılmış belgeler belirlendi. Sınıflandırılmış 184 eşsiz belgenin ön incelemesinde ise, 67 özel, 92 gizli ve 25 çok gizli belge tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Trump destekçilerinden korumak için düzenlendi

Adalet Bakanlığı, yeminli ifadede düzeltmelerinin yapılmaması durumunda tanıklara yönelik risklere atıfta bulunarak düzeltmelerin bozulmadan tutulması gerektiğini destekleyen bir bildiri paylaştı. Bakanlık, “bilgileri yeminli beyanda yer alan birden fazla sivil tanığı” korumak için yeminli ifadedeki ayrıntıları kamuoyundan gizlemenin gerekli olduğunu aktardı. Tanıkların kimliklerinin korunması gerektiği belirtilen Bakanlık açıklamasında, "Tanıkların kimlikleri açığa çıkarsa misilleme, yıldırma veya taciz gibi zararlara ve hatta fiziksel güvenliklerine yönelik tehditlere maruz kalabilirler. Mahkemenin daha önce de belirttiği gibi, bu davada bu endişeler varsayımsal değildir" denildi.

FBI ajanlarına tehdit

Raporda ayrıca, soruşturmaya dahil olan FBI ajanlarının "şiddet tehditleri" aldığı da belirtilerek, “Bu soruşturmayla bağlantılı olarak kimliği alenen tespit edilen FBI ajanları, halktan defalarca şiddet tehditleri aldı" denildi. Savcılar, "Tanıkların kimliklerinin ifşa edilmesi, hükümetin soruşturmasına olan güvenlerini zedeleyecek ve diğer potansiyel tanıkların bu soruşturmada ve diğerlerinde öne çıkmasını engelleyecektir” dedi. Savcılar, soruşturma stratejileri hakkında çok fazla bilgi ortaya çıkarsa hükümetin "soruşturmayı engellemek veya başka bir şekilde müdahale etmek için adımlar atılabileceğine dair haklı endişeleri" olduğunu ifade etti.

Bu ayın başlarında FBI ajanları Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki evini aramış ve Trump'ın evinde çok sayıda gizli belge bulmuştu. Kaynaklara göre, Trump'ın evinde çok gizli olarak işaretlenen 20 kutudan fazla eşya bulunmuştu. FBI ajanları toplamda 11 gizli belge setinden 4'ünün çok gizli, 3'ünün ise gizli olarak işaretlendiğini belirtmişti. Trump, Casusluk Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesi gibi gerekçelerle cezai soruşturmaya alınmıştı. Öte yandan FBI'ın Trump'ın evini aramasının ardından, Trump destekçileri FBI ajanlarına yönelik şiddet tehditlerinde bulunmuştu.