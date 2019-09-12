İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'ı dinlemesine göz yumduğu iddiası

Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'ı dinlemesine göz yumduğu iddiası
Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'ı dinlemesine göz yumduğu iddiası

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İsrail istihbaratının Beyaz Sarayı dinlediğini öğrendiği ve konuya ilişkin bir şey yapmadığını iddia etti.

ABD basını adı verilemeyen üst düzey 3 yetkili kişiye dayandırdığı haberlerde Başkan Donald Trump'ın İsrail istihbaratının Beyaz Sarayı dinlediğini öğrendiği ve konuya ilişkin bir şey yapmadığını iddia etti. ABD gündemine oturan iddialara göre İsrail'in ABD hükümetini dinleme amaçlı, Beyaz Saray'ın çevresindeki hassas bölgelere cep telefonu gözetleme ve dinleme cihazlarının yerleştirildiği belirtildi. Öte yandan haberler Trump'ın dinlenmeye ilişkin bilgisinin olduğu ve konu hakkında hiçbir şey yapmadığı öne sürüldü.

İsrail tarafından yalanlama

İddiaların ABD basınında geniş yer almasının üzerine ABD'deki İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Elad Strohmayer konuya ilişkin açıklamada bulundu. Strohmayer, İsrail'in bahsi geçen cihazları yerleştirmediğini belirterek, “Bu iddialar kesinlikle saçma. İsrail, ABD'de casusluk yapmıyor” dedi.

Hasan Çelik
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.