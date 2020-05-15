İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Trump'ın ölüm saati' Times Meydanı'nda

‘Trump'ın ölüm saati' Times Meydanı'nda
‘Trump'ın ölüm saati' Times Meydanı'nda

New York Times Meydanı’na Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayılarını gösteren pano asıldı. Ödüllü yönetmen Eugene Jarecki ise panoya korona virüse karşı yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald ‘Trump’ın ölüm saati’ adını verdi.

‘Trump’ın ölüm saati’ Times Meydanı’nda - Tıkla İzle

Emmy ve Peabody ödüllü yönetmen Eugene Jarecki tarafından New York'taki Times Meydanı'na asılan panoya ‘'Trump'ın Ölüm Saati'' adı verildi. Jarecki, asılan panonun korana virüs pandemisini umursamayan Trump ve ekibinin insan hayatındaki maliyetini gösterdiğini söyledi.

Korona virüs sürecinde hayatını kaybeden insanların sorumlusunun Trump olduğunu söyleyen Jarecki, Trump'ın küçük siyasi kavgalar ve tahminler yaparak süreci başında umursamadığını aktardı.

2 Mart'ta ABD'de sadece 2 ölümün ve 80 vakanın olduğunu belirten epidemiyologlar, eğer Mart ayında yeterli seviyede önlemler alınsaydı ABD'nin şu anki ölüm tablosu üzerinde önemli ölçüde etki ederek daha az ölümlerin yaşanabileceği üzerinde duruyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.