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Trump'ın seyahat yasağına karşı hazırlanan tasarı Temsilciler Meclisinden geçti

Trump'ın seyahat yasağına karşı hazırlanan tasarı Temsilciler Meclisinden geçti
Trump'ın seyahat yasağına karşı hazırlanan tasarı Temsilciler Meclisinden geçti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin bazı Müslüman ülkeleri hedef alan seyahat yasağına karşı hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da göreve başlamasının ardından aralarında Yemen, Somali, İran, Suriye ve Libya'nın yer aldığı ülkelere getirdiği yönelik seyahat yasağına karşı Demokratlar tarafından sunulan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylandı. 183 ret oyuna karşı 233 evet oyuyla kabul edilen yasa tasarısı, "Yasağa Hayır" olarak biliniyordu.

Tasarı, Senato'nun da onaylaması durumunda yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Ancak Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden geçen tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu 100 sandalyeli Senato'dan geçmesi beklenmiyor.

Söz konusu yasa tasarısı, ülkelere seyahat kısıtlaması getirmeden önce Kongre ile görüşülmesini içeriyor. Aksi halde alınan kararın geçersiz kılınacağı belirtiliyor. Ayrıca seyahat yasağından olumsuz etkilenen kişilerin de federal mahkemelerde dava açma hakkı olacağı belirtildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz yılın Haziran ayında Trump'ın getirdiği seyahat yasağının Anayasaya uygun olduğunu açıklamıştı.

Hasan Çelik

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