Trump'ın vergi beyannameleri açıklandı

ABD Temsilciler Meclisi Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015-2020 yıllarına ait vergi beyannamelerini kamuoyuna açıkladı. Trump'ın yüzlerce sayfalık vergi beyannamesi raporuna göre, eski Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın görevde oldukları son yıl olan 2020'de hiçbir federal gelir vergisi ödemedikleri ortaya çıktı. Raporda, Trump'ın 2015'ten 2020'ye kadar ticari kayıplar nedeniyle çok az veya hiç vergi yükümlülüğü bildirmediği aktarıldı. Rapor ayrıca, vergi tahsilatından sorumlu ABD federal kuruluşu olan İç Gelir Servisi'nin (IRS), Trump'ın Başkanlık görevindeki ilk 2 yılında zorunlu olan denetimleri gerçekleştirmediğini de ortaya koyarken, bunun ancak 2019'da Komite gözetim işlemleri başladıktan sonra yapılmaya başladığını da tespit etti.

Temsilciler Meclisi'nin Yollar ve Araçlar Komitesinin Demokrat Başkanı Richard Neal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bulgularımız açık bir şekilde, İç Gelir Servisi'nin ben ilk talebimi yapana kadar eski Başkan'ın zorunlu denetimine başlamadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Yollar ve Araçlar Komitesi üyesi Don Beyer de, "Donald Trump vergi beyannamelerini açıklayacağına söz vermesine rağmen bunu yapmayı reddetti. Mali durumu ve çıkar çatışmaları konusundaki temel şeffaflığı engellemek için ofisinin gücünü kötüye kullandı" dedi.

Trump: "ABD'deki bölünme çok daha kötüleşecek"

Vergi beyannamelerinin yayınlanmasına ilişkin açıklamada bulunan Trump, raporun ABD'deki siyasi bölünmenin "çok daha kötü" hale gelmesine yol açacağı konusunda uyardı. Trump, "Demokratlar bunu asla yapmamalıydı, yüksek mahkeme bunu asla onaylamamalıydı. Bu, pek çok insan için korkunç şeylere yol açacak. ABD'deki büyük bölünme şimdi çok daha kötüleşecek. Radikal, solcu Demokratlar her şeyi silah haline getirdiler ama unutmayın, bu iki yönlü tehlikeli bir yol" ifadelerini kullandı.

Trump'ın vergi beyannameleri için 3 yıllık mücadele

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan olduğu süreçte Temsilciler Meclisi Komitesi'nin vergi beyannamelerini incelemesini reddederek, her siyasi parti başkanı için geçerli olan geleneğe meydan okumuştu. Öte yandan, Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, bunun gerekli bir gözetim eylemi olduğunu savunarak Trump'ın vergi beyannamelerini talep ederek, bunun için 3 yıl boyunca mücadele etmişti.ABD Yüksek Mahkemesine taşınan hukuki süreçte Yüksek Mahkeme, bu yıl kasım ayında vergi kayıtlarının Komiteye gönderilmesini onaylamış, Aralık ayında ise Trump'ın vergi beyannamelerinin kamuoyuna açık hale getirileceği açıklanmıştı.

Vergi beyannameleri basına sızmıştı

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtları daha önce basına sızdırılmıştı. 2018'de New York Times, Trump'a ait olduğu iddia edilen vergi beyannamelerine ilişkin haberinde Trump'ın babasının mülklerinden en az 413 milyon dolar aldığını ortaya koymuştu. New York Times 2020'de, Trump'ın 2017 ve 2018'de yalnızca 750 dolar federal gelir vergisi ödediğini ve son yıllarda genellikle kazandığından daha fazla para kaybettiği gerekçesiyle neredeyse hiç gelir vergisi ödemediğini bildirmişti.

Aylin Albayrak

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