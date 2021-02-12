Trump'ın yargılanmasına devam edilecek

ABD'de 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'na eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından düzenlenen saldırının ardından Trump, 6 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskından sorumlu tutularak, "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş ve azil metni Senatoya gönderilmişti. Metnin Senatoya gelmesinin ardından Trump'ın yargılanması için hazırlıklar başlatılmış ve Senato dava için 9 Şubat'ta toplanmıştı. ABD senatosu, 44'e karşı 56 oyla eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez azil girişiminin anayasaya uygun olduğuna karar vermesinin ardından Trump'ın senatodaki yargılanması devam ediyor. Dün devam eden yargılamada iddia makamı olarak Temsilciler Meclisi azil yöneticileri Trump'a karşı iddialar ile ilgili delillerini senatoya sundu. 6 Ocak'ta yaşanan olayların Trump tarafından kışkırtıldığı ifade eden iddia makamı, Kongreye baskın yapanların “Buraya Başkan tarafından çağırıldık” sloganları Trump'ı saldırganları kışkırtmasına delil olarak gösterdi.

Trump'ın gelecek için bir tehdit olduğunu da belirten iddia makamından Ted Lieu “Trump'In tekrar 4 yıl içinde aday olmasından korkmuyorum. Aday olup da kaybetmesinden korkuyorum. Çünkü bütün bunları yeniden yapabilir” dedi. Bu yoruma karşılık Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds ise eski Başkanın gelecekte ne yapabileceğinin varsayımsal bir tartışma olduğunu belirterek “Senatörler buna göre karar vermez” dedi. Trump'ın 30 Nisan'da Michigan'ın eyalet başkentinde gerçekleştirilen ve eyalet çapında acil durum ilan edilmesine sebep olan ayaklanmaları da kışkırttığını ifade eden iddia makamından Jamie Raskin yaşananlar hakkında “Gerçekleşecek olayların ön gösteri miydi?” ifadesini kullandı.

Trump'ın avukatları bugün savunma yapacak

Uzun süren sunuma karşın çok sayıda Cumhuriyetçi Senatörün sunuma ilgisiz kaldığı bir kısmının da oturuma dahi katılmadığı görüldü. İddia makamının sunumunu tamamlaması ile söz hakkı savunma makamına geçti. 9 Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan iddia makamı sunumlarını tamamladı. Trump'ın savunma ekibinin bugün başlayacak savunmasını tamamlamak için iddia makamı gibi 16 saati bulunuyor. Eski Başkan Donald Trump'In Avukatı David Schoen, “Savunmamızı 3 - 4 saat içerisinde tamamlamayı bekliyoruz” dedi.

Savunma makamının sunumunu tamamlamasının ardından senatöreler her iki tarafa da soru yöneltebilecek. Soruların tamamlanmasının ardından Senatonun karar oylamasına Cumartesi veya en geç Pazar geçmesi bekleniyor. Sonucun ne olacağı konusundaki tahminler ise belirsizliğini koruyor. Demokratlara yakın kişiler Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile çoğunluğu alan Demokratların güçlü olduğu Senatonun eski Başkanın suçlu olduğu kararını alacağını düşünürken, birçok Cumhuriyetçi zaten görev süresi tamamlanmış olan bir başkanın sadece intikam hırsı ile görevden alınmaya çalışıldığını savunarak Senatonun, Trump'ın suçsuzluğunu bir kez daha onaylayacağını belirtiyor.