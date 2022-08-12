Trump'tan, 'arama emrini ben onayladım' diyen Adalet Bakanı Garland'a cevap

Eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz 8 Ağustos günü Florida eyaletinde yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan baskın kararını ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın bizzat onayladığını açıklamasının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabı üzerinden açıklama yaparak baskından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve daha önceki ABD başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu.

Bilindiği gibi, Trump'ın mülkünde 8 Ağustos günü FBI tarafından yapılan aramanın, Trump'ın başkanlık dönemi sırasında Florida'daki evine gizli belgeleri getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturma ile ilgili olduğu aktarılmıştı.

Donald Trump bugün yaptığı paylaşımda “Başkan Obama tarafından Chicago'ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu, diye sormaya devam ediyorum. Yalan haber medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. İptal edilmesini istiyorlar.” sözlerini kullandı.

Trump'ın yaptığı diğer paylaşımlarda evinde yapılan aramadan büyük rahatsızlık duyduğu görüldü. “Avukatlarım ve temsilcilerim tam bir işbirliği içindeydi ve çok iyi ilişkiler kurulmuştu. Hükümet, elimizde olduğunca her istediğini alabilmişti. Bizden belirli bir alanın kilitlenmesini istediler, yaptık! Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago'daki mülküme sabah 6:30'da çok sayıda ajan ve 'kasa hırsızları' tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar. Çılgın!”

“Az önce ajanların First Lady'nin dolaplarını aradıklarını ve kıyafetleriyle kişisel eşyalarını karıştırdığını öğrendim. Şaşırtıcı bir şekilde, darmadağınık bırakılmış. Vay!”

Trump'ın bu paylaşımları, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın düzenlediği basın toplantısında, eski başkanın Florida Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine yapılan aramanın emrini bizzat onayladığını açıklamasının ardından geldi.

Saim Sevinç

