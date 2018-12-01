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Trump'tan, Avustralya Başbakanı Morrison'a: 'Kısa sürede iyi iş yaptın'

Trump'tan, Avustralya Başbakanı Morrison'a: 'Kısa sürede iyi iş yaptın'
Trump'tan, Avustralya Başbakanı Morrison'a: 'Kısa sürede iyi iş yaptın'

ABD başkanı Donald Trump, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te devam eden G20 zirvesinde Avustralya Başbakanı Scott Morrison’la görüştü. İki lider toplantı sırasında ticari ilişkiler hakkında konuştu.

Trump, Morrison'a başbakan olarak çok kısa bir sürede harika bir iş çıkardığını söyledi. Birbirlerini tanıdıklarını ve şimdiye kadar çok iyi bir ilişki içinde olduklarını bunun devam etmesini dilediğini belirtti. Trump'un Morrison'a, “ülkende istedikleri şeyleri yaptın. Bu yüzden tam da burada oturuyorsun” konuşmasını yaptı. Morrison da, Avustralya ve ABD'nin “her zaman en yakın arkadaş olduklarını” söyledi. 

Morrison: Çin ve ABD açık ticarete çok hevesli
Morrison, Çin ve ABD'nin dünyanın her yerinde daha açık bir ticaret ortamı görmeye çok hevesli olduklarını, herkesine bundan faydalandığına inandığını söyledi. Başbakan, “Avustralya her zaman başarılı bir ticaret ülkesi olmuştur. Halkımızın refahını sağlamaya devam edeceğimiz” dedi. Ayrıca, “sadece halkımız için değil, G20 ülkelerinin hepsi birbirleriyle alışverişleri ve birbirleriyle ticaretinden çok daha fazla yararlanmalı” ifadelerini kullandı.  

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