Trump'tan Brexit açıklaması: 'Theresa May beni dinlemedi'

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit krizi tırmanmaya devam ederken Başbakan Theresa May'in AB ile yürüttüğü müzakere sürecine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yorum geldi. Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya gelen Trump konuya ilişkin, “Müzakereler açısından bakıldığında tüm sürecin bu kadar kötü gitmesi beni şaşırttı. Theresa May'e nasıl müzakere edilmesi gerektiği hakkında fikirlerimi vermiştim. Ama o beni dinlemedi. Bu sorun değil ama süreç farklı bir şekilde de müzakere edilebilirdi” ifadelerini kullandı.