Trump'tan Çin'e: 'Çin zarar görebilir'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin'e yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, “Çin Devlet Başkanı Xi ve Çin'deki dostlarıma ye açıkça söyledim. ABD ile ticaret anlaşması yapmaması durumunda Çin ciddi derecede zarar görecek. Çünkü, şirketler Çin'den ayrılarak diğer ülkelere taşınacak” dedi.

Çin'den adım

Trump'ın açıklamasının ardından Çin'den misilleme gibi bir karar geldi. Çin Finans Bakanlığı, Haziran ayından itibaren 60 milyar dolar değerindeki Amerikan ürünlerine gümrük vergisi getirmeyi planladıklarını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, 1 Haziran'dan itibaren toplamda 5 bin 140 Amerikan ürününe gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.