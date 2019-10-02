İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump'tan darbe benzetmesi

Trump'tan darbe benzetmesi
Trump'tan darbe benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin, “Bu olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde rakibi Joe Biden'ı soruşturmaları konusunda Ukrayna'ya baskı uyguladığı ifadelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması başlatılmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Trump, twitter üzerinden bir dizi açıklamada bulundu. Trump açıklamasında, “Azil soruşturması hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe bu olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum. Halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınır duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak Allah vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.