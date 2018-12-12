İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump'tan Fransa açıklaması: 'Sınırlarımızı daha da güçlendireceğiz'

Trump'tan Fransa açıklaması: 'Sınırlarımızı daha da güçlendireceğiz'
Trump'tan Fransa açıklaması: 'Sınırlarımızı daha da güçlendireceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleşen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırı hakkında, “Fransa’da çok kötü bir terör saldırısı daha gerçekleştirildi. Biz sınırlarımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleşen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırı hakkında açıklamalarda bulunarak, ABD sınır güvenliğinin arttırılacağını belirtti. Trump, “Fransa'da çok kötü bir terör saldırısı daha gerçekleştirildi. Biz sınırlarımızı daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti üyelerinin Meksika sınırına örülen duvar için ayrılan bütçeye destek vermeleri gerektiğini belirten Trump, “Demokratlar ve Başkan Obama İran'a 150 milyar dolar verdi ve hiçbir şey elde etmedi. Ama onlar ulusal güvenliğimiz ve bir duvar için 5 milyar dolar veremiyorlar mı” dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.