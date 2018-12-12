Trump'tan Fransa açıklaması: 'Sınırlarımızı daha da güçlendireceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleşen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırı hakkında açıklamalarda bulunarak, ABD sınır güvenliğinin arttırılacağını belirtti. Trump, “Fransa'da çok kötü bir terör saldırısı daha gerçekleştirildi. Biz sınırlarımızı daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti üyelerinin Meksika sınırına örülen duvar için ayrılan bütçeye destek vermeleri gerektiğini belirten Trump, “Demokratlar ve Başkan Obama İran'a 150 milyar dolar verdi ve hiçbir şey elde etmedi. Ama onlar ulusal güvenliğimiz ve bir duvar için 5 milyar dolar veremiyorlar mı” dedi.