Trump'tan hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk açıklama

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda “Buraya geldiğimde çok iyi değildim. Şimdi çok daha iyiyim, hepimiz daha iyi olmam için çalışıyoruz” dedi. Trump seçimlere yönelik de “Geri dönmem lazım çünkü ABD'yi tekrar harika bir yer yapmalıyım” dedi.
Seçim kampanyasının çok iyi gittiğini iddia eden Trump başladığı gibi kampanyayı harika bir şekilde bitirmek istediğini söylerken “Bir şey oldu ve bu olan sadece bana değil dünyada milyonlarca insanın başına geldi. Sadece ABD değil tüm Dünya'da savaşılıyor” dedi.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hastalığının nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceklerini belirten Trump, özellikle parti gözetmeksizin ABD'de ve ardından dünya liderlerince kendisine yapılan desteğe ve gönderilen mesajlara teşekkür etti.
Melanie Trump'ın da sağlığının yerinde olduğunu belirten Trump, kendisinden daha genç olan eşinin virüs konusundaki bilgiler dahilinde istatiksel olarak risk grubunda olmadığını ifade etti.