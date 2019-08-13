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Trump'tan Hong Kong açıklaması

Trump'tan Hong Kong açıklaması
Trump'tan Hong Kong açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’da hükümete karşı devam eden protestolar sebebiyle ABD’nin suçlu gösterilmesini ‘anlayamadığını’ söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’da hükümete karşı devam eden protestolar sebebiyle ABD’nin suçlu gösterilmesini ‘anlayamadığını’ söyledi.

Twitter hesabı üzerinden Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar hakkında açıklamada bulunan Trump, bazı grupların durumdan ABD'yi suçladıklarını belirtti. Trump, “Birçok kişi, Hong Kong'da devam eden problemler hakkında beni ve ABD'yi suçluyor. Sebebini hayal edemiyorum. İstihbaratımız Çin hükümetinin Hong Kong sınırına askeri kuvvetlerini taşıdığı yönünde az önce beni bilgilendirdi. Herkes sükunet ve emniyet içinde olmalı” ifadelerini kullandı.
Bugün binlerce Hong Konglunun Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösteri düzenleyip güvenlik güçleri ile çatışması sonucu tüm uçuşlar iptal edilmişti.  

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