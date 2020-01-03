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Trump'tan ilk açıklama: 'İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama...'

Trump'tan ilk açıklama: 'İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama...'
Trump'tan ilk açıklama: 'İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama...'

İranlı General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi” açıklamasında bulundu.

İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın tepkisi büyümeye devam ediyor. Halk sokaklara çıkıp protestolar yaparken İranlı yetkililer de ABD'den intikam alınacağına vurgu yapmıştı. Tepkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, “İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı dakikalar sonra bir kez daha tweet attı ve "Kasım Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi. Ülkesinde de ondan korkanlar vardı" ifadelerini kullandı.

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