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Trump'tan ortalığı karıştıracak açıklamalar

Trump'tan ortalığı karıştıracak açıklamalar
Trump'tan ortalığı karıştıracak açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump Kudüs’deki ABD Büyükelçiliğinin açılışının yıl dönümüne ilişkin, “Güzel elçiliğimiz, İsrail'le olan güçlü ilişkimizin, sözünde durmanın ve gerçeğin savunucusu olmanın öneminin onur verici bir hatırlatıcısı olarak duruyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'deki ABD Büyükelçiliğinin açılışının yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump yaptığı açıklamada, “Bugün, İsrail'in Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin açılışının birinci yıl dönümü. Güzel elçiliğimiz, İsrail'le olan güçlü ilişkimizin, sözünde durmanın ve gerçeğin savunucusu olmanın öneminin onur verici bir hatırlatıcısı olarak duruyor” ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 6 Aralık'ta açıklamış ve 14 Mayıs 2018'de açılışı yapılan törene telekonferansla katılmıştı. ABD'nin kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria'da gerginlik artmıştı. Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken onlarca can kaybı yaşanmıştı.  

Hasan Çelik

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