Trump'tan Paris protestoları yorumu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler protestoları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump Paris'te yaşanan kriz hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, “Paris Anlaşması Paris için pek işe yaramıyor. Protestolar ve ayaklanmalar Fransa'yı sarmış durumda. Halk çevreyi korumak amacı ile üçüncü dünya ülkeleri için büyük miktarda para ödemek istemiyor.' Trump'ı istiyoruz' diye sloganlar atılıyor. Seviyorum Fransa'yı” ifadelerini kullandı.

Fransa'da bugün Sarı Yelekliler protestolarının yanı sıra ‘Küresel Isınma' karşıtı gösteriler bekleniyordu. Öte yandan Sarı Yeleklilerin hükümet karşıtı şiddetli protestoları Paris sokaklarında devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında imzalanan Küresel Isınma karşıtı Paris Anlaşması'ndan çekilmiş, Trump'ın ABD adına aldığı bu karar üye ülkeler ve basın kuruluşlarınca eleştirilmişti.