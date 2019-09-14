İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump'tan seçim öncesi 'Netenyahu' paylaşımı

Trump'tan seçim öncesi 'Netenyahu' paylaşımı
Trump'tan seçim öncesi 'Netenyahu' paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında sosyal medyadan mesaj yayınlandı. Trump, Netenyahu'ya "Olası Müşterek Savunma Antlaşması üzerine seçimlerden sonra görüşelim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başkanı Binyamin Netenyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve görüşmede iki ülke arasında imzalanabilecek olası bir ‘Müşterek Savunma Antlaşma' üzerine konuştuklarını söyledi. Trump, “Bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile, İsrail ve ABD arasında imzalanabilecek, olası bir Müşterek Savunma Antlaşma üzerine bir görüşme gerçekleştirdim. Bu iki ülke arasındaki ittifakı daha da güçlendirebilir. Bu görüşmeleri İsrail'deki seçimlerden sonra, ay sonunda biz Birleşmiş Millerler'de görüştüğümüzde devam ettirmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.