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Trump'tan sözde Ortadoğu Barış Planı açıklaması

Trump'tan sözde Ortadoğu Barış Planı açıklaması
Trump'tan sözde Ortadoğu Barış Planı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği plana yönelik, "Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak" dedi.

Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları;

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyledi. Trump, “İsrail'e tek olarak ait olacak bir başkent olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil, çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak. Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik, "4 yıl boyunca Filistin, İsrail ile müzakere edebilecek" dedi.

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