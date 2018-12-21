İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump'tan Suriye açıklaması: 'Çekilmemiz doğru bir hamle'

Trump'tan Suriye açıklaması: 'Çekilmemiz doğru bir hamle'
Trump'tan Suriye açıklaması: 'Çekilmemiz doğru bir hamle'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusundan emekli bir yazarın Suriye’den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye’den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden, ABD ordusundan emekli General Anthony Tata'nın Trump'ın Suriye'den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye'den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi.

Trump, aynı zamanda ‘Kara Kış' isimli kitabın da yazarı olan Tata'nın Suriye konusunda, “Bence Başkan'ın kararı kesinlikle Suriye'de doğru bir hamle. Suriye'den çekilme kararını protesto eden dâhiler aynı zamanda DEAŞ hakkındaki İstihbaratı tahrip edenler ve DEAŞ'ın güçlenmesine izin verenlerdir” ifadelerini kullandığını kaydetti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.