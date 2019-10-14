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Trump'tan yeni DAEŞ açıklaması!

Trump'tan yeni DAEŞ açıklaması!
Trump'tan yeni DAEŞ açıklaması!

Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, DAEŞ'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor.

Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, DAEŞ'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli” dedi.

"Avrupa, çok sayıda talepten sonra onları DAEŞ'lileri geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecek!" ifadelerini kullandı.

Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı. “Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

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