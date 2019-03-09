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TS Akhisar Canlı İzle Bein Sports| Trabzonspor Akhisar Canlı Skor Maç Kaç Kaç

TS Akhisar Canlı İzle Bein Sports| Trabzonspor Akhisar Canlı Skor Maç Kaç Kaç
TS Akhisar Canlı İzle Bein Sports| Trabzonspor Akhisar Canlı Skor Maç Kaç Kaç

TS Akhisar canlı izle,Trabzonspor Akhisar şifresiz izle AZ Tv İdman Tv Justin Tv Netspor maçı veriyor mu? ...Trabzonspor ile Akhisarspor bugün oynanacak karşılaşma ile 14. kez birbirlerine rakip olacak.İşte zorlu maça dair tüm detaylar...

TS Akhisar canlı izle,Trabzonspor Akhisar şifresiz izle AZ Tv İdman Tv Justin Tv Netspor maçı yayınlıyor mu? İki takım arasında geride kalan 13 maçta bordo-mavililerin 5 galibiyeti bulunurken, Ege temsilcisi de 5 kez kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan maçı bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı. 

Trabzon'daki maçlar 

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer rakibi karşısında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. 

Süper Lig'in en fazla şut çeken takımı Trabzonspor 

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım oldu. Bordo-mavililer 133 isabetli şut istatistiği ile bu alanda ön planda yer alırken, takımın en fazla şut çeken ismi ise 37 şutla Hugo Rodallega oldu. 

Duran toplara dikkat 

Trabzonspor'un bu sezon eksik olan yönlerinin başında ise duran toplar geliyor. Bordo-mavililer duran top organizasyonlarından kalesinde 15 gol gördü. Teknik Direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda bu eksikliği gidermek için çalışıyor. 

Trabzonspor ile Akhisarspor yarın saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak.  

Trabzonspor Akhisar nasıl canlı izlenir?



Trabzonspor Akhisar maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele Az Tv Ve İdman tv ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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