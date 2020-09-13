TS BJK Canlı İzle| Trabzonspor Beşiktaş Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmada Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 53, bordo-mavililer ise 45 kez kazandı. 32 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş'ın 179 golüne, Trabzonspor 145 golle karşılık verdi. İşte maça dair detaylar...

Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 46 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 23, Beşiktaş da 14 kez sahadan galip ayrıldı. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor 66, Beşiktaş ise 57 gol attı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 4-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan karşılaşma ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik adamın izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor, Trabzon'a dönmeyen Norveçli oyuncu Alexander Sörloth ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, Norveçli futbolcu için Almanya takımlarından Leipzig'in resmi transfer teklifi verdiğini ve teklifin değerlendirileceğini duyurdu. Trabzon ekibi, henüz Trabzon'a gelmeyen golcü oyuncu için disiplin talimatlarını devreye soktu.

Trabzonspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Trabzonspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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